Resto del Carlino: “Cesena, anche Rinaudo nel mirino in caso d’addio di Artico”

Il Cesena non vuole perdere tempo ed è pronta a programma la prossima stagione. Prima, però, va risolto il rebus Fabio Artico. Come riporta “Il Resto del Carlino“, il direttore sportivo ha in programma un incontro con la società fissato per stasera, giovedì 29 maggio. Le parti capiranno se ci saranno i presupposti per continuare insieme, altrimenti i vertici romagnoli sono pronti a virare su altri profili. In caso d’addio di Artico, i favoriti per la sostituzione sono quelli di Giorgio Zamuner o Filippo Fusco, ma c’è stima anche per Marco Valentini, ora alla Salernitana, Leandro Rinaudo, ex Palermo, e Giuseppe Magalini del Bari.

