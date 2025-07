Repubblica: “Palermo, sprint per Bani. Gyasi oggi ufficiale, si sblocca anche Palumbo”

Il Palermo accelera sul mercato. Secondo quanto riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, la trattativa per portare in rosanero Mattia Bani, difensore centrale del Genoa, è alle battute finali. Il giocatore ha già raggiunto un’intesa di massima con il direttore sportivo Carlo Osti e, salvo sorprese, la fumata bianca potrebbe arrivare in settimana.

Intanto, per la giornata di oggi è attesa l’ufficialità dell’ingaggio di Emmanuel Gyasi. Come riportato sempre da Repubblica Palermo, sono cambiate le condizioni del trasferimento: non più svincolo e tesseramento a parametro zero, bensì prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di condizioni considerate facilmente raggiungibili. Il giocatore ha rinnovato il contratto con l’Empoli prima di formalizzare il passaggio al Palermo.

L’Empoli, intanto, guarda in casa rosanero e mostra interesse per Aljosa Vasic. Secondo Tripi, se ne riparlerà nei prossimi giorni, anche in ottica di un’eventuale operazione parallela.

Per quanto riguarda il centrocampo, si registrano passi avanti nella trattativa per Antonio Palumbo, obiettivo dichiarato da settimane. La chiave potrebbe essere lo sblocco dell’affare Pyyhtia-Modena: con il finlandese pronto a raccogliere l’eredità di Palumbo, l’intesa con il Palermo si avvicina. Resta da definire il possibile inserimento di Francesco Di Mariano come contropartita tecnica, anche se – come riporta Repubblica Palermo – non è esclusa una chiusura dell’operazione senza scambi.

Sul fronte uscite, manca solo l’ufficialità per il trasferimento in prestito di Nikolaou al Bari, con il Palermo che contribuirà al pagamento dell’ingaggio. Il difensore greco potrebbe già oggi raggiungere il ritiro dei pugliesi a Roccaraso.

Infine, precisa ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, non trovano conferma le voci su un possibile ritorno di Valerio Verre alla Sampdoria. I blucerchiati, invece, starebbero monitorando Alessio Buttaro, profilo giovane e duttile che piace anche in chiave futura.