Reijnders AI SALUTI: già finita la sua esperienza in Europa | Ufficiale, vola in ASIA

Il centrocampista si è affermato come uno dei migliori in Europa.

Tijjani Reijnders ha iniziato la sua carriera professionistica in Olanda, mostrando fin da subito le sue qualità tecniche e tattiche. Dopo le prime esperienze nelle giovanili e nei campionati minori, ha trovato la sua consacrazione nell’AZ Alkmaar, club che ha creduto nelle sue doti da centrocampista moderno, capace di abbinare visione di gioco e capacità di inserimento. Con la maglia dell’AZ, Reijnders ha avuto modo di crescere sia a livello nazionale che internazionale, partecipando anche alle competizioni europee.

La svolta della sua carriera è arrivata con il trasferimento al Milan nell’estate 2023. Il club rossonero lo ha scelto come pedina fondamentale per il centrocampo, affidandogli fin da subito un ruolo di rilievo. Reijnders si è inserito rapidamente nello schema tattico, dimostrando una notevole maturità e diventando uno dei giocatori più utilizzati da Stefano Pioli nella stagione d’esordio.

In Europa, con la maglia del Milan, Reijnders ha potuto confrontarsi con avversari di altissimo livello, misurandosi in Champions League. Le sue prestazioni sono state apprezzate per continuità, intelligenza tattica e capacità di gestione della palla sotto pressione. La sua crescita ha attirato l’attenzione di critici e addetti ai lavori, che lo hanno indicato come uno dei centrocampisti emergenti più interessanti del panorama europeo.

Oggi Reijnders rappresenta una certezza per il Milan e un punto fermo della nazionale olandese. La sua carriera in Europa è solo all’inizio, ma i primi anni hanno già mostrato un giocatore capace di imporsi con personalità, pronto a diventare protagonista nei grandi palcoscenici internazionali.

Nuovo colpo del Persib Bandung

Il Persib Bandung ha chiuso con ambizione la sessione estiva di mercato assicurandosi Eliano Reijnders e Andrew Jung. Dopo aver già rinforzato la rosa con Thom Haye e l’ex difensore della Roma, Federico Barba, il club indonesiano ha deciso di puntare su profili di spessore per alzare il livello tecnico della squadra.

Tra questi spicca l’arrivo di Eliano Reijnders, centrocampista proveniente dal PEC Zwolle, fortemente voluto dall’allenatore Bojan Hodak. Il giocatore ha firmato un contratto biennale e rappresenta un innesto di qualità e personalità per il centrocampo. La sua esperienza in Eredivisie lo rende un elemento capace di incidere immediatamente.

Il legame con Tijjani e le ambizioni del club

Eliano è fratello di Tijjani Reijnders, oggi protagonista al Manchester City, e porta con sé il peso di un cognome che nel calcio europeo ha già fatto strada. La sua scelta di approdare in Indonesia segna un percorso diverso ma non meno ambizioso, con la volontà di diventare leader tecnico e punto di riferimento in un campionato in crescita.

Parallelamente, il Persib Bandung ha investito sull’attaccante francese Andrew Jung, chiamato a rinforzare l’attacco. Con 11 stranieri, 6 nazionali indonesiani e 3 talenti locali, il club punta al vertice della BRI Super League e a distinguersi anche nelle competizioni regionali, consolidando il proprio progetto internazionale.