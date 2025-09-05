Reggiana in festa a Rubiera, applausi per Magnani: «Un orgoglio indossare la maglia della mia città»

La Reggiana si è presentata ufficialmente ieri sera a Rubiera, in Piazza del Popolo, davanti a circa un migliaio di persone tra tifosi, famiglie, autorità e ospiti della società.

La serata, condotta da Luca Simonelli, è stata aperta dal sindaco Emanuele Cavallaro, grande tifoso granata. Il primo cittadino ha ricordato il ruolo storico di Rubiera come “fortino” a difesa di Reggio nei secoli dai modenesi e ha spiegato l’origine dell’appellativo “testa quadra” affibbiato ai reggiani, citando anche l’etimologia Treccani: «Persona che ragiona con molto senno».

A seguire è intervenuto il presidente Carmelo Salerno, che ha ringraziato i tifosi per la partecipazione e ha annunciato novità dedicate ai supporter più piccoli all’interno della Campagna Abbonamenti, destinata a proseguire almeno fino al prossimo impegno casalingo.

La presentazione ha dato spazio non solo alla prima squadra, ma anche alle giovanili con la Primavera, alla Reggiana Femminile — al debutto in Serie C — e ai ragazzi della Reggiana Special, accolti da una standing ovation.

Nel corso della serata, come mostrato in un video diffuso da tuttoreggiana.com, è arrivato anche il saluto di Gian Giacomo Magnani, difensore del Palermo passato in prestito alla Reggiana per motivi familiari. Queste le sue parole: «Lo sanno tutti che sono di Fabbrico, un paese qui vicino. Per il resto è un piacere ed è un orgoglio indossare la maglia della mia città».