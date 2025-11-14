Qual. Mondiali, Finlandia-Malta 0-1: Pohjanpalo e compagni beffati nel finale nonostante le tante occasioni create

Si è appena concluso il match tra la Finlandia del rosanero Pohjanpalo e Malta, valevole per le qualificazioni ai mondiali 2026. Termina sul risultato di 0-1 l’incontro: la formazione di casa, nonostante le tante occasioni create, viene beffata nel finale dalla rete di Chouaref e può cosi dire addio alle speranze di raggiungere i playoff.

Parte meglio la Finlandia, che va subito vicina al gol al 3′ con una conclusione ravvicinata di Pohjanpalo che va vicino al gol. Al 34′ ci riprova nuovamente il bomber finlandese su cross di Antman, ma il portiere avversario gli nega la gioia del gol, con le squadre che vanno in parità.

Al 53′ ci riprova nuovamente Pohjanpalo, stavolta con un tiro da fuori area che viene murato dalla difesa avversaria. Il match del bomber rosanero dura fino al 61′, quando viene sostituito per fare spazio a Lod. Nel finale del match continua a provarci la formazione di casa, ma a trovare il gol vittoria al 82′ sono sorprendentemente gli ospiti: violento tiro da fuori area da parte di Chouaref, che batte il portiere e regala i tre punti a Malta.