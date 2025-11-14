Monza, nel mirino Stojilkovic per rinforzare l’attacco

Nonostante la prima posizione in classifica, il Monza inizia a valutare i primi profili per rafforzare il reparto avanzato durante il mercato di gennaio, dato l’infortunio di Alvarez ed il poco spazio trovato da Petagna e Maric.

Infatti, secondo quanto riportato da “SkySport De”, i biancorossi avrebbero messo nel mirino Filip Stojilkovic: centravanti classe 2000 che in 14 presenze stagionali al Cracovia ha già messo a segno sette gol e tre assist. Dopo l’arrivo anni fa di Gytkjaer, per i biancorossi potrebbe dunque arrivare nuovamente un rinforzo in attacco dal campionato polacco.