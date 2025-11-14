ItaliaU21, Baldini dopo la sconfitta in Polonia: «Abbiamo giocato una buona partita, fa male il risultato»

Arriva un brutto KO in Polonia per l’Italia U21 dell’ex tecnico del Palermo Silvio Baldini. A seguito della sconfitta degli azzurrini, il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match ai microfoni della Rai.

«Abbiamo giocato una buona partita – ha dichiarato – fa male il risultato. Non pensavo che l’avremmo persa ma il calcio è questo e dobbiamo accettarlo. I ragazzi sono stati bravi ugualmente. Ogni partita è fatta di tanti episodi e quando perdi l’equilibrio in campo devi evitare di perdere la palla»

Baldini ha poi aggiunto: «Purtroppo è successo. Pazienza, ci lavoreremo. Espulsione Koleosho? Ogni calciatore ha il suo carattere. Luca è un grande giocatore, con un carattere introverso. Quando gli fanno certi falli ha queste reazioni»