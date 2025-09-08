Qual. Mondiali 2026, il Ghana batte il Mali 1-0: 81’ per il rosanero Diakitè

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Qualificazioni Mondiali 2026, il Ghana batte il Mali 1-0: 90’ per il rosanero Diakitè

Il Ghana conquista tre punti pesantissimi nella corsa al Mondiale 2026 battendo il Mali per 1-0. A decidere la sfida di Kumasi è stato Djiku al 49’, bravo a sfruttare un assist di Ayew e a superare il portiere avversario con un colpo preciso.

Per il Mali, nonostante la buona prova collettiva, è arrivata una sconfitta amara: in campo per 81′ minuti anche Salim Diakitè, terzino del Palermo, sostituito da Camara.

Il Ghana sale così in classifica e si rilancia nella corsa al primo posto del girone, mentre il Mali resta fermo e vede complicarsi la propria strada verso la qualificazione.

Ultimissime

Qual. Mondiali 2026, il Ghana batte il Mali 1-0: 81’ per il rosanero Diakitè

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Israele-Italia 4-5: le pagelle del match

Angelo Giambona Settembre 8, 2025

Qual. Mondiali 2026, Italia da pazzi a Debrecen: 5-4 a Israele e aggancio al secondo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Italia U21, Dagasso su Baldini: «Esigente come nei club, ci chiede ritmo e intensità»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Mister, torna da noi: Mourinho adesso è libero | La piazza lo rivuole in serie A

Golia Bianchi Settembre 8, 2025