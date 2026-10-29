Prima pagina Giornale di Sicilia: “La crescita della Sicilia è rapida”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
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Cifre record per investimenti

Altre notizie

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Prima pagina Tuttosport: “Agghiacciante”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo infinito. Pari e rimpianti”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Per i rosa gol ed emozioni a Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve da incubo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo sfiora il colpaccio”

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Prima pagina Tuttosport: “Juve, divieto di sosta”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “L’Università chiede il conto ad Armao”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, esame di laurea”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi cambia mezzo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’entusiasmo del Palermo per provare un altro scatto”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Zone rosse, controlli più estesi”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la scalata di Pippo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026

Ultimissime

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Giornale di Sicilia: “Palermo da record, 23 punti in nove partite e 21 gol segnati. Mai una partenza così in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi ha avuto il coraggio di cambiare. Le scelte di Pisa rafforzano Superpippo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (145) tifosi

Giornale di Sicilia: “Palermo-Vicenza, biglietti a gonfie vele: già 25.500 venduti. Il Barbera prepara un altro pienone”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 30, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, Palumbo resta in dubbio per il Vicenza. Barba ancora ai box, attesa per Joronen e Strefezza”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, infermeria sempre più piena: Pierozzi e Bani verso il forfait. Inzaghi studia le alternative”

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