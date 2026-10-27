Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi cambia mezzo Palermo” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026 Oggi a Pisa alle 19:00 Post navigation Previous: Serie A: la Roma cala il poker, il Como ribalta il Torino nel finale. La classifica aggiornataNext: Verso Palermo-Vicenza, Gallo: «Sconfitta immeritata, non mi è piaciuto l’arbitraggio. Dobbiamo ripartire da questa prestazione» Altre notizie Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’entusiasmo del Palermo per provare un altro scatto” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Zone rosse, controlli più estesi” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la scalata di Pippo” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dateci il Derby” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, missione compiuta” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Kimi ci siamo” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Fantastico Kimi, ormai è tuo!” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo inarrestabile. Inzaghi sa solo vincere” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vai Kimi” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi prenota la settima meraviglia” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Kolo ci sei?” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “La grande occasione per la fuga” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026