Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, esame di laurea”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Inzaghi annuncia che contro la sua ex squadra nell’undici titolare ci saranno novità.

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi cambia mezzo Palermo”

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Prima pagina Tuttosport: “Fantastico Kimi, ormai è tuo!”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo inarrestabile. Inzaghi sa solo vincere”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vai Kimi”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi prenota la settima meraviglia”

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Prima pagina Tuttosport: “Kolo ci sei?”

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Giornale di Sicilia: “Athletic Palermo, bufera sugli stipendi. Cottone smentisce lo sciopero: «La squadra non ha disertato l’allenamento»”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, a Pisa è un esame di laurea. Inzaghi cerca la quinta vittoria consecutiva e il +11”

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