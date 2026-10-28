Prima pagina Repubblica Palermo: “Per i rosa gol ed emozioni a Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
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Inzaghi si porta via un pari prezioso

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Prima pagina Tuttosport: “Agghiacciante”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo infinito. Pari e rimpianti”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve da incubo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo sfiora il colpaccio”

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Prima pagina Tuttosport: “Juve, divieto di sosta”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “L’Università chiede il conto ad Armao”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, esame di laurea”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi cambia mezzo Palermo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’entusiasmo del Palermo per provare un altro scatto”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Zone rosse, controlli più estesi”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la scalata di Pippo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dateci il Derby”

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Ultimissime

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Tuttosport: “Pisa-Palermo 3-3, spettacolo e rimpianti all’Arena. Inzaghi ribalta tutto, Marras salva i nerazzurri”

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Repubblica Palermo: “Pisa-Palermo 3-3, le pagelle: Hernani e Vavassori cambiano la partita. Gyasi bocciato con 4,5”

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Repubblica Palermo: “Pisa-Palermo 3-3, rimonta da grande squadra. Inzaghi cambia tutto, ma perde Bani e Pierozzi”

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Gazzetta dello Sport: “Pisa-Palermo 3-3, le pagelle: Johnsen e Peda da 7, Vavassori cambia la partita. Gyasi e Ranocchia deludono”

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Gazzetta dello Sport: “Pisa-Palermo, spettacolo da Serie A: sei gol e nessun vincitore. Inzaghi sbaglia, poi corregge e sfiora l’impresa”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026