Prima pagina Tuttosport: “Juve, divieto di sosta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Spalletti cerca conferme

Altre notizie

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Prima pagina Repubblica Palermo: “L’Università chiede il conto ad Armao”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, esame di laurea”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi cambia mezzo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’entusiasmo del Palermo per provare un altro scatto”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Zone rosse, controlli più estesi”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la scalata di Pippo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dateci il Derby”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, missione compiuta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Kimi ci siamo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Fantastico Kimi, ormai è tuo!”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo inarrestabile. Inzaghi sa solo vincere”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vai Kimi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026

Ultimissime

palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

La Nazione: “Pisa, è la notte per far impazzire l’Arena”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Tuttosport: “Salernitana, via l’ex rosa Cosmi. Cessione societaria vicina”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
palermo sampdoria 3-1 (31) INZAGHI JOHNSEN

Tuttosport: “Pisa-Palermo, Inzaghi torna da ex davanti a 12mila tifosi. Tramoni in dubbio, rosanero con 5-6 cambi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Repubblica Palermo: “Inzaghi torna a Pisa, primo esame di maturità per i rosanero. Possibile 4-3-3 con Hernani regista”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Gazzetta dello Sport: “Pisa-Palermo, Inzaghi pensa al 4-3-3: Estevez regista, Mazzitelli e Ranocchia mezzali. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026