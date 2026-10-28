Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo sfiora il colpaccio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
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La sfida di Pisa finisce 3-3

Altre notizie

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo infinito. Pari e rimpianti”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Juve, divieto di sosta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “L’Università chiede il conto ad Armao”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, esame di laurea”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi cambia mezzo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’entusiasmo del Palermo per provare un altro scatto”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Zone rosse, controlli più estesi”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la scalata di Pippo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dateci il Derby”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, missione compiuta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Kimi ci siamo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Fantastico Kimi, ormai è tuo!”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2026

Ultimissime

Che colpo per i rossoneri

Malagò-Galliani, è scontro totale

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
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Palermo, la rabbia e l’orgoglio: rimonta da grande squadra a Pisa. Inzaghi resta imbattuto e scrive la storia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (91) gyasi

Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo 3-3, le pagelle: Vavassori decisivo, Peda e Johnsen brillano. Gyasi delude”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
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Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo 3-3, spettacolo infinito all’Arena Garibaldi. Rimonta rosanero, poi Marras firma il pari”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026
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Marino esalta il Palermo: «Rimonta da grande squadra, dimostra il valore dell’organico e di Inzaghi»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2026