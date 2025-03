Possanzini presenta Mantova-Sudtirol: «Credo nella salvezza»

Il tecnico del Mantova Possanzini, si è espresso in sede di conferenza stampa per presentare la prossima sfida contro il Sudtirol:

«Durante la pausa abbiamo lavorato bene, cercando di migliorare agli errori commessi anche a Pisa. Ci sta di perdere, ma non dobbiamo più far venir meno la nostra identità. Solo tornando ad essere noi stessi possiamo tirarci fuori da questa situazione. Il Sudtirol è sicuramente una squadra molto più in fiducia di noi rispetto all’andata, anche se il copione della partita immagino possa essere uguale a quello di Bolzano. Palla in verticale, dinamismo e fisicità: sarà tosta, dovremo prestare la massima attenzione. Il comunicato del presidente è stato un modo per farsi sentire, anche se la sua presenza, per quanto ci riguarda, è sempre costante e vicina. Io con lui ho un rapporto di fiducia: se ha qualcosa da dirmi, me lo dirà in faccia. Poi, nel calcio tutto è possibile. Per la salvezza io ci credo, i punti in palio ci sono. Dobbiamo solo sbloccarci mentalmente. Tatticamente ci siamo, sono le giocate che non ci riescono, perché le facciamo con paura e meno convinzione rispetto a prima. Ci manca quella fiducia che ci permetteva di scendere in campo, dove tutto ci veniva inconsciamente più facile. Contro il Sudtirol dobbiamo resettare tutto e ripartire dal nostro modo di essere. Vogliamo regalare gioia e soprattutto la salvezza ai tifosi. Ce lo meritiamo tutti».