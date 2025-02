Pisa, Solbakken si presenta: «Voglio aiutare il club a raggiungere la Serie A»

Giornata di presentazione per Markus Solbakken, centrocampista arrivato al Pisa a metà gennaio dallo Sparta Praga. Il norvegese ha parlato in conferenza stampa per rilasciare le sue prime dichiarazioni in nerazzurro:

«C’era stato un primo interessamento la scorsa stagione, prima del mio trasferimento a Praga. Sono venuti a vedermi, ciò mi fa stare bene. Mi sono divertito queste prime settimane, non vedo l’ora di scendere in campo. Sono pronto al 100% di giocare, ma ci vuole tempo per inserirmi negli schemi della squadra. Mi sento pronto, mi sto allenando bene. Devo capire bene come giocare con la squadra, conoscere i miei compagni. Abbiamo vinto entrambe le partite in cui ero in panchina. Spero di apportare altre qualità. Sono pronto a giocare, poi la decisione spetta al mister. Mi sono trovato molto bene in queste prime due settimane. Voglio imparare l’italiano velocemente, ma ci vorrà un po’ di tempo. Avere compagni del nord Europa mi aiuta a comprendere, è un aspetto positivo. Abildgaard mi aiuta soprattutto a capire».

Sulla Serie B e sulla sua esperienza in Champions:

«Questo campionato ha molta qualità. Mi rendo conto di avere fatto un salto importante. Spero di portare qualità e esperienza, avendo giocato in Champions League e della serie ceca. L’ambizione del club, della promozione in Serie A, mi ha convinto ha scegliere Pisa: voglio aiutare a raggiungere l’obiettivo».