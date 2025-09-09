Pescara, il sindaco Masci rassicura: «La squadra giocherà sempre all’Adriatico»

Era attesa in questi giorni la decisione del comune di Pescara in merito ai problemi riscontrati allo Stadio Adriatico, con il club abruzzese ancora incerto sulla possibilità di utilizzare o meno la struttura in vista del match contro il Venezia. In merito all’argomento sono arrivate le parole a “Rete8” da parte del sindaco della città

«Mai stato preoccupato sull’esito della riunione. Abbiamo recuperato spogliatoi e 226 posti. Prossimamente ne arriveranno altri 250. Il Pescara giocherà sempre nel suo stadio» nessun dubbio quindi per il primo cittadino di Pescara.

E, come apprendiamo da TMW, si è espressa in merito anche l’assessora allo Sport Patrizia Martelli: «Siamo riusciti a ottenere la riapertura di 226 posti aggiuntivi nel settore nord inferiore della Tribuna Maiella dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Un risultato importante che si accompagna alla riapertura completa degli spogliatoi, garantendo così una piena funzionalità degli spazi per atleti e squadre. Subito dopo la partita sarà avviato un nuovo sistema di monitoraggio dinamico dell’impianto, con meccanismo di allerta capace di segnalare eventuali criticità. Siamo soddisfatti dell’esiti dei controlli già eseguiti, che hanno portato alle determinazioni di oggi. Non c’è mai stata da parte nostra la volontà di privare i tifosi biancazzurri della loro casa sportiva, il Pescara resta, e resterà sempre, nel suo stadio»