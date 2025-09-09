Bari, Di Cesare: «Il nostro obiettivo era quello di ricreare un’ossatura della squadra e lo abbiamo fatto»

Il mercato è ormai terminato da più di una settimana ed in casa Bari ha parlato in conferenza stampa, oltre al DS Magalini, anche il vice direttore sportivo Valerio Di Cesare. La conferenza è stata occasione per tracciare un bilancio dopo questa sessione di calciomercato.

Queste le dichiarazioni di Di Cesare sull’operato del club durante il mercato estivo: «Il nostro obiettivo era quello di ricreare un’ossatura della squadra, e lo abbiamo fatto, e avere poi, alla fine dei conti, più giocatori di proprietà rispetto allo scorso anno, abbiamo fatto anche questo. Abbiamo 21 giocatori nostri adesso, sui 29 in rosa, e dico anche che non è stato facile salutare alcuni dei ragazzi, che approfitto per ringraziare, ma guardo al presente, e ribadisco che mai come questo anno siamo riusciti a portare tanti giocatori di proprietà. Questo è il vero anno della rinascita, dopo un biennio di risultati che sarebbero potuti essere migliori, ma abbiamo avuto il coraggio di cambiare»

Il vice Ds ha poi proseguito: «Vedo anche gli allenamenti dei ragazzi, e mi sembra si stia creando la giusta mentalità. Vicari? Lui è rimasto, sì, quando ci abbiamo parlato abbiamo visto che aveva ancora la testa per poter stare con noi, e siamo ben felici di averlo. Lo scorso anno non avrà performato come avrebbe dovuto, ma un’annata storta capita, e siamo felici sia rimasto perché è il nostro capitano. Il nostro obiettivo è riportare gente allo stadio con risultati e mentalità. In queste due gare ho visto delle componenti che mi fanno ben sperare, spero siano due partite da cui prendere ispirazione».