Il calciatore della Juventus seguito anche dal Palermo sembra essere destinato alla Sampdoria.

Come scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, infatti, Nikola Sekulov lascerà la Juventus per andare a giocare e la Sampdoria è una soluzione concreta. Oggi ci sarà un contatto tra i due club per individuare la formula giusta relativa all’esterno offensivo classe 2002 dalle indubbie qualità.