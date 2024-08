Corriere del Mezzogiorno: “Bari, emiro del Kuwait interessato al club”

Continuano a emergere aggiornamenti riguardo l’interesse dello sceicco Al-Sabah per l’acquisizione del Bari. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere del Mezzogiorno, si registra una richiesta di chiarimenti proveniente direttamente da Al-Sabah al sindaco di Bari, Vito Leccese.

Nell’articolo, il giornale specifica che Al-Sabah ha contattato Leccese per ottenere maggiori dettagli sulle reali intenzioni della famiglia De Laurentiis, attuale proprietaria della società calcistica pugliese. La mossa sembra essere motivata dal fatto che l’accordo di riservatezza non è ancora stato firmato, e la famiglia del Kuwait non ha ricevuto risposta alla loro proposta di acquisto.

Questa situazione di stallo sta creando incertezza sulle prossime mosse del club biancorosso. La famiglia De Laurentiis, impegnata anche nella gestione del Napoli, non ha ancora chiarito pubblicamente le proprie intenzioni riguardo al futuro del Bari. Questo silenzio ha spinto Al-Sabah a cercare risposte ufficiali attraverso il sindaco Leccese, che ora si trova a mediare in una trattativa di grande interesse per i tifosi e la città.

Il possibile ingresso di Al-Sabah nel panorama calcistico italiano potrebbe rappresentare una svolta importante per il Bari, ma al momento, tutto rimane in sospeso, in attesa di ulteriori sviluppi.