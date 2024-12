Pedullà: “Sampdoria, Semplici pronto ad accettare. Accardi non rischia”

La Sampdoria è a caccia di un nuovo allenatore dopo l’esonero di Andrea Sottil. Nelle ultime ore ha preso quota il nome di Leonardo Semplici che – secondo quanto riportato su Alfredopedulla.com – sarebbe pronto ad accettare la destinazione blucerchiata, firmando anche un contratto fino a giugno con eventuale opzione per il futuro, fino al 2026. Per quanto riguarda i vertici societari, invece, la posizione del direttore sportivo, Pietro Accardi, non sarebbe in discussione.

