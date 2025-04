Papu Gomez: «Alcuni club hanno chiamato per sapere come sto»

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto Papu Gomez attualmente svincolato che ha parlato del suo stato di forma attuale:

«Alcuni club hanno chiamato il mio procuratore per sapere come sto, quando finisce la squalifica e che intenzioni ho. Voglio aspettare il termine della stagione per capire in quale squadra potrei trovarmi bene, per poi fare il ritiro pre-campionato ed essere al top a ottobre. Posso ancora fare la differenza, il piede è caldo… (ride, ndr). Quest’anno mi piace molto il Sassuolo, gioca un calcio moderno, divertente e offensivo. Adoro le squadre che utilizzano un trequartista e due ali, quindi mi vengono in mente anche il Bologna di Italiano o la Fiorentina di Palladino, che stanno facendo molto bene. E, ovviamente, la mia Atalanta…».