Corriere dello Sport: “Palermo, lavoro per l’Entella e impegno nel sociale: il club dice «no» alla violenza sulle donne”

Nel servizio pubblicato sul Corriere dello Sport, Antonio La Rosa racconta la giornata di lavoro del Palermo in vista della sfida contro l’Entella. La squadra si è ritrovata a Torretta per una seduta pomeridiana caratterizzata da esercitazioni sul possesso palla, partitella a metà campo e lavoro aerobico. Un programma intenso che si inserisce nel percorso di avvicinamento alla trasferta di Chiavari.

Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la società rosanero continua a distinguersi anche per il proprio impegno nel sociale. Rientra in questo contesto la partnership con “Palermo in Rosa”, evento ludico e civico in programma domenica 23, che unisce sport e sensibilizzazione per ribadire con forza il «no» alla violenza sulle donne. Il club parteciperà coinvolgendo una rappresentanza del proprio settore giovanile e della formazione femminile.

Sempre sulle pagine del Corriere dello Sport, La Rosa evidenzia anche il momento positivo del Palermo Women guidato da Rosalia Pipitone. La squadra è reduce da due vittorie consecutive: prima il 2-0 ottenuto a Catania, poi il netto 5-0 interno contro la Virtus Marsala nella quinta giornata del girone D di Serie C. Un segnale di crescita importante in un movimento che il club continua a sostenere con decisione.

Infine, come ricorda ancora una volta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha lanciato un nuovo pacchetto speciale per i tifosi: un unico titolo d’accesso valido per le prossime tre gare casalinghe contro Carrarese, Sampdoria e Padova. I prezzi sono così articolati: 44 euro per le Curve, 56 euro per la Gradinata Superiore e 68 euro per la Gradinata Inferiore.