Palermo verso lo Spezia: doppia seduta a Torretta. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo rende noto il report del doppio allenamento di oggi in vista dello Spezia.

Ecco quanto si legge:

“Doppio allenamento oggi al Palermo CFA per la squadra guidata da Alessio Dionisi. Al mattino i rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno svolto un’esercitazione 10 vs 10 sul possesso palla, un lavoro 11 vs 11 sulla fase difensiva e partite a tema. Nel pomeriggio è stata svolta una seduta di forza in palestra”.