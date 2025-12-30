Palermo, vacanze francesi per Pierozzi e Vasic: rosanero a Parigi

Il Palermo si gode qualche giorno di pausa prima della ripresa della preparazione, fissata per sabato 4 gennaio. Tra i rosanero che hanno scelto di staccare la spina all’estero ci sono Pierozzi e Vasic, che attraverso le loro Instagram Stories hanno mostrato di trovarsi a Parigi, approfittando delle vacanze per festeggiare l’inizio del nuovo anno.

Passeggiate nel cuore della capitale francese, foto davanti al Louvre e scatti suggestivi tra le vie parigine: immagini che raccontano un breve momento di relax lontano dal campo, condiviso con i follower sui social. Un modo per ricaricare le energie dopo la prima parte di stagione e prima di tornare a concentrarsi sugli impegni di campionato.

Come previsto dal programma del club, il rientro in città è fissato nei prossimi giorni. Da sabato 4 gennaio la squadra tornerà al lavoro a Palermo per riprendere la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti di Serie B, con l’obiettivo di ripartire subito forte dopo la sosta.