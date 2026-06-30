Corriere dello Sport: “Palermo, caccia agli Under: Jérémy Le Douaron adesso è sacrificabile”

Il Palermo è chiamato a risolvere uno dei nodi principali della costruzione della rosa in vista della stagione 2026/27: quello degli Under. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero è ormai vicino al limite massimo dei 18 calciatori Over inseribili in lista e, di conseguenza, dovrà orientare le prossime operazioni di mercato verso profili giovani.

Secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, il mancato riscatto di Giovane e Veroli, il passaggio di Patryk Peda tra gli Over e le probabili partenze di Vasic e Giacomo Corona stanno praticamente azzerando la quota Under attualmente presente in organico. Una situazione che impone al direttore sportivo Carlo Osti di intervenire sul mercato con una strategia diversa rispetto alla passata stagione.





Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo non è alla ricerca di giovani destinati esclusivamente a completare la rosa, ma di Under pronti a competere per una maglia da titolare e ad aumentare il livello qualitativo della squadra. L’obiettivo è quello di affiancare ai giocatori più esperti elementi di prospettiva già pronti ad affrontare un campionato competitivo come la Serie B.

Per questo motivo, spiega Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, uno dei canali privilegiati sarà quello dei rapporti con i principali club di Serie A, in particolare con le società dotate di seconde squadre o vivai ricchi di talenti. In quest’ottica si inseriscono l’interesse mostrato nelle scorse settimane per Alessandro Romano, poi trasferitosi al Cagliari, e il gradimento per Giovanni Bonfanti, difensore mancino classe 2003 di proprietà dell’Atalanta, valutato soprattutto in caso di movimenti in uscita nel reparto arretrato.

Anche la corsia sinistra e la porta potrebbero essere affidate a profili Under. Secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, il Palermo valuta infatti un giovane come alternativa ad Augello e riflette anche sulla scelta del vice Joronen, ruolo che potrebbe essere ricoperto da un portiere in possesso dei requisiti anagrafici.

Sul fronte delle uscite, il Corriere dello Sport sottolinea che Claudio Gomes, pur essendo sul mercato, non incide sulle liste in quanto giocatore bandiera. Più delicata, invece, la posizione di Jérémy Le Douaron: l’attaccante francese, acquistato dal Brest nell’estate del 2024 per circa 4 milioni di euro, potrebbe diventare uno dei sacrificabili qualora il Palermo riuscisse a individuare nuovi rinforzi offensivi compatibili con il 4-2-3-1 voluto da Filippo Inzaghi.