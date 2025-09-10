Gruppo quasi al completo, Inzaghi studia la formazione

Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo si prepara alla delicata trasferta di Bolzano contro il Südtirol di Castori. La squadra di Inzaghi ha riaccolto in gruppo i nazionali: Joronen e Pohjanpalo sono rientrati dopo l’impegno con la Finlandia, battuta dalla Polonia nelle qualificazioni mondiali, mentre Diakité – come evidenziato da Orifici sul Giornale di Sicilia – arriverà oggi dopo le due presenze da titolare con il Mali, condite da una vittoria contro le Comore e una sconfitta con il Ghana.

L’allenatore rosanero, sottolinea ancora Orifici sul Giornale di Sicilia, da oggi potrà cominciare a pensare all’undici titolare che scenderà in campo al Druso. Nel frattempo, continua senza soste la corsa ai biglietti: esaurito il settore ospiti, il Südtirol ha aperto anche la sezione 4B, accessibile sia ai tifosi di casa che a quelli siciliani.

Come ricorda Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i tagliandi hanno un costo di 17 euro più diritti di prevendita e anche il nuovo settore sta andando rapidamente verso il tutto esaurito. Intanto, il Palermo presenterà oggi pomeriggio a Torretta uno degli ultimi acquisti, il giovane Giovane, arrivato dall’Atalanta Under 23.