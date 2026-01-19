Palermo, sondaggio per Dany Mota: contatti con il Monza

Il Palermo è ancora alla ricerca di un sostituto di Brunori, ceduto alla Sampdoria all’inizio del mercato invernale. Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMonza.it, il club rosanero ha avviato i primi contatti con il Monza per Dany Mota, attaccante portoghese finito nel mirino della dirigenza siciliana.

Sempre stando a quanto riferisce TuttoMonza.it, tra Palermo e Monza è in corso una trattativa esplorativa, finalizzata a capire la fattibilità dell’operazione e i margini di manovra tra le parti. Al momento, però, la destinazione Palermo non sembra convincere del tutto il calciatore, che starebbe valutando con attenzione il proprio futuro.

La pista resta comunque aperta. Come sottolinea ancora TuttoMonza.it, il Palermo continua a muoversi sul mercato per individuare il profilo giusto da inserire nel reparto offensivo, consapevole della necessità di colmare numericamente e tecnicamente il vuoto lasciato da Brunori nelle rotazioni d’attacco.