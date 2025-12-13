Gazzetta dello Sport: “Bani è super. Le pagelle di Palermo-Sampdoria”

Il Palermo supera la Sampdoria di misura e consolida la propria corsa in campionato. Di seguito le pagelle ufficiali pubblicate dalla Gazzetta dello Sport e firmate da Fabrizio Vitale, che certificano le valutazioni individuali dei protagonisti della sfida del Barbera.

In casa Palermo, Joronen chiude con voto 6. In difesa Bereszynski ottiene 6, con Peda che subentra nel finale e viene valutato 6; Bani è il migliore con 7, mentre Ceccaroni riceve 7. Sugli esterni Pierozzi è da 6, Diakité 6, Augello 6. In mezzo al campo Segre chiude a 6, Ranocchia a 6,5 e Blin, entrato nella ripresa, a 6. Tutti voti riportati dalla Gazzetta dello Sport, nell’analisi firmata da Fabrizio Vitale.

Sulla trequarti Palumbo viene valutato 6,5, mentre Gomes, subentrato, ottiene 5,5. In avanti Le Douaron chiude con 7 e Pohjanpalo con 6,5. Per Inzaghi, la Gazzetta dello Sport assegna un 6,5 come voto complessivo per la gestione della gara, come riportato ancora da Fabrizio Vitale.

Capitolo Sampdoria: Ghidotti è valutato 6,5. Nel reparto arretrato Hadzikadunic ottiene 6, Abildgaard 5,5 e Venuti 6, con Giordano entrato nei secondi finali senza voto. A centrocampo Depaoli chiude con 6, Conti con 5,5, Cherubini con 6, Henderson con 6 e Ioannou con 6. Sulla linea offensiva Pafundi riceve 5, Pedrola 6, Benedetti 6 e Barak 5,5. In attacco Coda è valutato 6,5. Anche queste valutazioni sono tratte dalla Gazzetta dello Sport a firma Fabrizio Vitale.

Per quanto riguarda la panchina, Gregucci viene giudicato 5,5, con Foti squalificato. Direzione di gara affidata a Pezzuto di Lecce, valutato 6,5. Le pagelle della Gazzetta dello Sport, firmate da Fabrizio Vitale, restituiscono così il quadro completo di una sfida decisa dai dettagli e da alcune prestazioni chiave.