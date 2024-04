Palermo-Sampdoria, Manfredi: «Ottima prova per continuare la nostra corsa»

Il presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Palermo ai microfoni dei canali ufficiali del club blucerchiato. Di seguito le sue parole:

«Oggi era fondamentale entrare in campo con l’atteggiamento giusto e la squadra ha sfornato una buona prova, anche in rimonta, e quindi fondamentale per continuare la nostra corsa. Ora testa alla prossima gara. L’obiettivo Continuare a lavorare e lo ripeto da settimane, bisogna pensare partita dopo partita pensando solo a noi stessi. Ora c’è grande qualità e siamo consapevoli di questo. Tifosi? Siamo sempre in dodici e li ringrazio personalmente perchè so quanto è difficile seguirci in trasferta, la passione che dimostrano è fondamentale. Ora abbiamo bisogno di tutti e ovviamente il primo uomo sono loro. Quindi col Sudtirol tutti allo stadio».