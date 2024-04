Palermo-Sampdoria, Pirlo: «Eravamo partiti bene, peccato non aver mantenuto il vantaggio»

Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni ufficiali della Sampdoria dopo il pareggio ottenuto contro il Palermo:

«Questo pareggio ci dà continuità, era importante continuare la striscia positiva in un ambiente caldo e difficile. Eravamo partiti bene ed è stato un peccato non aver conservato il vantaggio. Abbiamo commesso degli errori individuali e di leggerezza ma la reazione è stata buona, qualche mese fa certe partite le avremmo perse. Abbiamo bisogno di tutti. I nostri tifosi sono stati grandiosi e fino alla fine dovremo lottare tutti insieme per raggiungere l’obiettivo finale».