Palermo-Sampdoria, il club: «Bello rivedere così tanti amici al Barbera» (FOTO)

La prima sulla panchina del nuovo tecnico rosanero Mignani, nel pomeriggio di oggi, ha sfidato la Sampdoria di Pirlo, gara terminata 2-2, portando a casa un punto.

Sugli spalti del “Barbera”, erano presenti tanti storici ex rosanero, in vista del Legends day di domani per l’evento d’inaugurazione del nuovo centro sportivo del club. Il club sui social ha pescato gli “ospiti” presenti: «Che bello rivedere così tanti amici al Barbera».