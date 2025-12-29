Palermo, il 4 gennaio la ripresa degli allenamenti a Torretta

Dopo la vittoria contro il Padova, che ha permesso al Palermo di chiudere il 2025 con 33 punti e il quarto posto in classifica, in casa rosanero è scattato il “rompete le righe”. I calciatori di mister Inzaghi si ritroveranno a Torretta il prossimo 4 gennaio: per quel giorno è fissata la ripresa degli allenamenti in vista di una seconda parte di stagione intensa, che avrà una sola sosta (a marzo, per fare spazio agli impegni delle Nazionali).

In questi giorni di pausa i calciatori non rimarranno completamente fermi, ma svolgeranno il programma di lavoro personalizzato consegnato dallo staff tecnico, così da mantenere una buona condizione fisica e arrivare pronti alla ripresa. Un lavoro mirato soprattutto sul piano atletico, utile per arrivare pronti alla sfida contro il Mantova, che chiuderà il girone di andata, e per affrontare al meglio un girone di ritorno che si preannuncia lungo e impegnativo.

Questo non riguarderà Brunori che, nel post-partita, ha salutato quelli che sono ormai i suoi ex tifosi. Il direttore sportivo Osti e la dirigenza saranno ora chiamati a individuare il sostituto dell’attaccante che, con i suoi gol, è entrato nella storia rosanero e che possa rappresentare una valida alternativa a Pohjanpalo quando necessario.