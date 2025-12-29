Palermo, il Mantova in forte pressing per avere Bardi

Il mercato di gennaio potrebbe portare nuovi movimenti in casa Palermo, soprattutto tra i pali. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, la storia tra i rosanero e Francesco Bardi potrebbe chiudersi dopo pochi mesi dal suo arrivo, con il Mantova pronto ad affondare il colpo per rinforzare la propria rosa in vista della lotta salvezza.

La storia tra il Palermo e Francesco Bardi potrebbe chiudersi già nella prossima finestra di mercato. L’estremo difensore, arrivato in Sicilia lo scorso agosto, dopo appena due presenze tra campionato e Coppa Italia potrebbe lasciare i rosanero.

Su Bardi c’è il forte interesse Mantova che, dopo il recente cambio di direttore sportivo e allenatore, è alla ricerca di profili esperti per provare a risalire dal fondo della classifica.

Il portiere ex Reggiana, chiuso da Joronen — che ha conquistato il posto da titolare dopo l’infortunio del compagno — è consapevole delle difficoltà nel trovare spazio a Palermo e potrebbe dunque accettare la destinazione lombarda.

L’operazione, che è in stato avanzato, dovrebbe andare in porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del Mantova. Il trasferimento permetterebbe al Palermo di liberarsi, almeno per la seconda parte di stagione, di un ingaggio pesante pur mantenendo la competitività nel reparto che può contare anche su Gomis e Avella.

Proprio il Mantova sarà il primo avversario del 2026 del Palermo, chissà che l’estremo difensore non possa subito sfidare i suoi ex compagni.