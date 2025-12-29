Corriere dello Sport: “Palermo, strategia di mercato chiara. Come si muoverà il club a gennaio”

Sono cinque le stagioni in rosanero di Matteo Brunori. Cinque come i gol che lo separano dal primato assoluto di Fabrizio Miccoli nella classifica dei marcatori della storia del Palermo: 76 contro 81. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi parola l’impatto dell’attaccante nella rinascita del club, come sottolinea Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport.

La strategia del Palermo per il mercato di gennaio è ormai chiara e, dopo l’ultima gara dell’anno, è stata ribadita anche da Osti e Inzaghi. Nessuna rivoluzione, nessun colpo ad effetto: le priorità riguardano la cessione di uno dei quattro portieri in rosa — con Bardi seguito dal Mantova — e l’arrivo di un attaccante destinato a prendere il posto di Brunori. Una separazione che, come evidenzia ancora Paolo Vannini del Corriere dello Sport, sembra potersi consumare senza polemiche, evento tutt’altro che scontato in una piazza passionale come Palermo.

Il tentativo di affiancare Brunori a Pohjanpalo in un sistema che prevede una sola punta non ha prodotto i risultati sperati. La squadra ha trovato nuovi equilibri e lo stesso capitano, compresa la progressiva marginalità del suo ruolo, avrebbe chiesto di valutare altre soluzioni. Il lungo applauso del Barbera nell’ultima gara del 2025 ha certificato, come scrive il Corriere dello Sport a firma di Paolo Vannini, il peso specifico avuto da Brunori nella recente storia rosanero.

Il mercato, però, resta terreno imprevedibile. La Sampdoria ha manifestato interesse, ma la trattativa non è ancora decollata e il giocatore sta valutando più opzioni. Il Palermo sarebbe disposto ad accontentarlo, probabilmente con la formula del prestito secco, ma non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente per la promozione. Parallelamente Osti riflette sul sostituto: l’idea è un profilo in grado di alternarsi a Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo. Pierini del Sassuolo, già compagno del finlandese a Venezia, è un nome seguito, come riporta ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Non è esclusa, però, una scelta diversa: un giocatore più fantasioso, capace di saltare l’uomo, caratteristica che oggi manca a un Palermo costruito su intensità e agonismo. La pista Tramoni appare complessa per costi e per il ruolo centrale che il trequartista ha nel Pisa. Da valutare infine la posizione di Corona, under che non incide sulle liste: molto richiesto in Serie B, potrebbe partire in prestito per fare esperienza, chiudendo così un quadro di mercato che, come racconta il Corriere dello Sport, punta più all’equilibrio che alla rivoluzione.