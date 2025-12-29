Corriere dello Sport: “Palermo, numeri da record con Inzaghi: miglior andata dell’era City”

Il Palermo di Inzaghi ha già messo la firma sul miglior girone d’andata dell’era City. Con 33 punti conquistati, i rosanero hanno fatto meglio della squadra guidata da Corini nel 2023/24, che si fermò a quota 32. Un dato significativo che certifica la crescita del gruppo, come evidenzia Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport.

Palermo, il 4 gennaio la ripresa degli allenamenti a Torretta

Resta ancora da centrare un primato casalingo: eguagliare la serie di cinque vittorie consecutive al “Barbera” ottenuta proprio in quell’annata, contro Pisa, Cremonese, Modena, Bari e Como, prima dello stop con la Ternana. In compenso, il Palermo ha già raggiunto un altro traguardo importante: quattro clean sheet consecutivi in casa, evento che non si verificava da sei anni. Per ritrovare un dato simile tra i cadetti bisogna tornare alla Serie B 2017/18, come ricorda ancora Paolo Vannini del Corriere dello Sport.

Nella prima gara interna del 2026 contro lo Spezia, i rosanero saranno dunque chiamati ad allungare la striscia per centrare due nuovi primati. Un contesto ideale anche per Joel Pohjanpalo, sempre più capocannoniere della Serie B. L’attaccante finlandese ha segnato otto gol nelle ultime sei partite, saltando soltanto la sfida con la Sampdoria. Numeri mai raggiunti da un attaccante rosanero in un girone d’andata, come sottolinea il Corriere dello Sport a firma di Paolo Vannini, e con ancora da giocare la gara di Mantova.

Intanto squadra e staff hanno usufruito di qualche giorno di riposo. La ripresa è fissata per i primi giorni del 2026, con Inzaghi che dovrebbe recuperare diversi indisponibili. Bani e Diakitè rientreranno dalla squalifica, mentre Bereszynski e Pierozzi sono in fase di guarigione dai problemi muscolari. Proprio Pierozzi, come riferito dal tecnico e riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, ha stretto i denti contro il parere dei medici pur di mettersi a disposizione nel finale di gara. Palumbo, infine, entra in diffida dopo la quarta ammonizione stagionale.