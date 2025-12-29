Corriere dello Sport: “Avellino, un milione per Lescano. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato invernale entra nel vivo e coinvolge numerosi club tra Serie B e Serie C. L’Avellino, dopo aver già definito l’arrivo del terzino sinistro Marco Sala dal Como, è pronto a rinforzare ulteriormente il reparto difensivo con due centrali. Come riportano Massimo Boccucci, Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, i nomi seguiti sono quelli di Filippo Reale, classe 2005 di proprietà della Roma e attualmente alla Juve Stabia, e di Alessandro Pio Riccio della Sampdoria.

Sempre in casa Avellino tiene banco la situazione legata a Facundo Lescano. Per l’attaccante argentino è arrivata una maxi offerta dall’Olimpia Asuncion, pronta a versare un milione di euro. Il club irpino ha dato il via libera, ma il giocatore prende tempo, preferendo restare in Italia o approdare in un campionato più competitivo, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport a firma di Boccucci, Pescatore e Talarico.

Sul fronte uscite, alla riapertura delle liste Antonio De Cristofaro e Sonny D’Angelo passeranno al Latina, rispettivamente in prestito e a titolo definitivo, mentre Matteo Marchisano andrà al Giugliano con la stessa formula. La Juve Stabia, invece, segue con interesse Daniel Fila, attaccante ceco di proprietà del Venezia, che potrebbe essere girato in prestito. Le buone prestazioni stagionali potrebbero inoltre riaprire il discorso rinnovo per Fabio Maistro, in scadenza a giugno, come riportato dal Corriere dello Sport.

Si muove anche lo Spezia, sempre più vicino al portiere Boris Radunović in uscita dal Cagliari. Per il centrocampo piace Mattia Valoti della Cremonese. In partenza Antonio Candela, Matteo Onofri e Vanja Vlahovic. La Reggiana, invece, sonda Emmanuel Gyabuaa, in prestito all’Avellino dall’Atalanta, e valuta un attaccante di peso. In uscita Damiano Basili e Leo Stulac, entrambi richiesti dalla Serie C, come riferiscono Massimo Boccucci, Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sul Corriere dello Sport.

Capitolo Cesena: il ds Filippo Fusco ha chiarito che non ci sarà alcuna rivoluzione, ma solo innesti mirati. In uscita Raffaele Celia e Simone Bastoni, mentre è atteso il rinnovo del portiere Jonathan Klinsmann fino al 2028. Possibile il ritorno di Antonio Calenda, con lo Spezia che propone uno scambio con Emanuele Adamo. Infine il Catanzaro, dove il ds Ciro Polito lavora per sfoltire una rosa ampia: tra i meno impiegati c’è Mattia Liberali, classe 2006, arrivato dal Milan con un contratto quadriennale, come conclude il Corriere dello Sport.