Ranocchia, il faro del Palermo ora cerca il gol: Inzaghi lo conferma regista contro la Juve Stabia

Aumentare la pericolosità offensiva: è questa, come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la prossima tappa nel percorso di crescita di Filippo Ranocchia, protagonista di un avvio di stagione positivo con la maglia del Palermo. Il numero 10, rilanciato da Filippo Inzaghi in un ruolo inedito da regista basso davanti alla difesa, ha trovato una nuova centralità nel progetto tecnico rosanero. Una scelta che sta mettendo in luce personalità, visione di gioco e capacità di assumersi responsabilità sempre maggiori.

I numeri confermano il suo impatto: come riporta il Giornale di Sicilia, Ranocchia ha totalizzato 8 presenze, per un totale di 627 minuti giocati, con 511 palloni toccati e 366 passaggi effettuati, mantenendo una precisione dell’82,5%. Dati che certificano costanza e pulizia tecnica, qualità indispensabili per un interprete del suo nuovo ruolo.

C’è però un aspetto da migliorare: l’incisività negli ultimi metri. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, il centrocampista ex Juventus e Empoli è stato tra i più intraprendenti della Serie B in fase di conclusione: 18 tiri totali, secondo solo a Kvernadze del Frosinone, ma con una percentuale di precisione inferiore, poiché solo un terzo dei tentativi ha centrato lo specchio della porta.

Va detto che Ranocchia agisce oggi più lontano dalla porta rispetto al passato, ma riesce comunque a trovare spesso lo spazio per concludere. Gli manca solo il guizzo finale — quel gol o quell’assist che sbloccherebbe la sua stagione — ancora priva di contributi diretti in zona rete. Nel frattempo, come aggiunge il Giornale di Sicilia, il numero 10 ha mostrato progressi anche sotto il profilo fisico e dell’intensità: 17 falli commessi e 10 subiti, numeri che attestano una crescita anche nella fase di interdizione.

Ranocchia è ormai un giocatore completo, capace di unire qualità e sostanza, dinamismo e disciplina tattica. Domani, contro la Juve Stabia, sarà nuovamente confermato da Inzaghi nel ruolo di play basso nel 3-5-2, con Brunori in vantaggio su Le Douaron per una maglia da titolare. La continuità di rendimento c’è: ora serve solo trasformarla in numeri concreti.