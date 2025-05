Palermo, quota promozione a 8: per i bookmaker è outsider nei playoff

ROMA – Archiviata la regular season, è tempo di post-season per la Serie B con playoff e playout che entreranno nel vivo a partire da sabato 17 maggio. In programma le due sfide del turno preliminare in gara secca: Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo. Spezia e Cremonese attendono in semifinale, forti dei rispettivi terzo e quarto posto.

Secondo Agipronews, sono proprio i liguri di Luca D’Angelo a partire in pole per la promozione in Serie A, con una quota fissata a 2,75 su Betflag, alla ricerca del quarto storico salto nella massima serie. Subito dietro la Cremonese di Giovanni Stroppa, proposta a 3. Sul terzo gradino del podio si piazza il Catanzaro, quotato a 7, mentre il Palermo – chiamato all’impresa sul campo della Juve Stabia – segue a 8. Le Vespe, protagoniste di un campionato sorprendente, sono offerte a 10. Chiude il quadro il Cesena, a 15.

Sul fronte playout, occhi puntati sulla doppia sfida tra Frosinone e Salernitana. I ciociari di Paolo Bianco, dopo l’impresa contro il Sassuolo, partono favoriti nel testa a testa per la permanenza in Serie B: quota 1,80 su Sisal. I campani, invece, sono offerti a 2. La perdente farà compagnia a Cosenza, Cittadella e Sampdoria nella retrocessione in Serie C.