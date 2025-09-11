Palermo, prosegue la preparazione: Palumbo insidia Gyasi per Bolzano

La preparazione del Palermo è proseguita ieri mattina al centro sportivo rosanero, alla presenza di un ospite speciale: l’ex bomber Amauri. Il gruppo si è allenato quasi al completo, fatta eccezione per gli infortunati e per Diakité, appena rientrato dagli impegni con la Nazionale del Mali. Lo riporta il Giornale di Sicilia attraverso l’analisi di Massimiliano Radicini.

In vista della trasferta di Bolzano, il tecnico rosanero valuta l’ipotesi di schierare dal primo minuto Palumbo sulla trequarti al posto di Gyasi. In difesa, invece, spazio a Peda che dovrebbe partire titolare. Come scrive il Giornale di Sicilia a firma di Radicini, in mezzo al campo resta saldo il posto di Ranocchia, che sarà affiancato da uno tra Segre e Gomes, con quest’ultimo in vantaggio.

Sul fronte mercato, la situazione legata a Verre resta immobile. La sua cessione è infatti il passaggio chiave per sbloccare l’arrivo di Bereszynski. Una trattativa che, come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia nell’articolo di Massimiliano Radicini, continua a essere monitorata dalla dirigenza.

Capitolo tifosi: il settore ospiti dello stadio Druso è già sold out, e anche l’altro settore dedicato ai sostenitori rosanero si avvia verso il tutto esaurito. Secondo il Giornale di Sicilia, i biglietti consigliati per quella zona stanno andando esauriti rapidamente, a conferma della grande attesa per la sfida contro il Südtirol.