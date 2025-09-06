Palermo, Osti: «Vicini a Magnani, speriamo di riabbracciarlo presto»

Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, ha analizzato anche gli imprevisti che hanno caratterizzato il mercato estivo, soffermandosi sulla gestione dei portieri e sulla delicata situazione personale di Giangiacomo Magnani.

«Il mercato è di per sé un mercato difficile, è fluido, è liquido come la società in cui viviamo, come diceva Zygmunt Baumann – ha spiegato Osti ai microfoni del sito ufficiale del Palermo – quindi è chiaro che il mercato di oggi non è quello ingessato di 30 anni fa. Noi l’abbiamo penso gestito al meglio. Per quanto riguarda i portieri, io mi auguro intanto che possano riprendersi il più in fretta possibile e poi gestiremo di volta in volta le cose».

Il dirigente ha poi affrontato il tema legato a Magnani, costretto a lasciare la piazza per motivi personali: «Nel caso di Magnani la società è stata molto vicina al giocatore, è stata veramente una situazione, un dramma umano. Io mi auguro che Giangiacomo possa risolvere al più presto i suoi problemi personali perché riaverlo qui tra noi sarebbe bellissimo. Sarebbe bello poterlo riabbracciare, quindi gli faccio tantissimi auguri e spero che anche da un punto di vista professionale possa far vedere tutto quello che vale».