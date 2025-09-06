Palermo, Osti: «Mercato in linea con gli obiettivi, la squadra ora è più esperta e competitiva»

Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, ha tracciato un bilancio del calciomercato estivo ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero. Un mercato che si è chiuso lo scorso 1° settembre e che, secondo il dirigente, ha permesso di rafforzare la squadra nel segno dell’esperienza e delle motivazioni.

«Io sono molto contento del mercato che abbiamo fatto – ha dichiarato Osti – perché diciamo che abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati».

Il ds ha voluto sottolineare anche il ruolo del City Football Group, proprietario del Palermo, nel supporto alla campagna acquisti:

«Prima di tutto devo ringraziare il City Football Group per l’aiuto e il supporto che mi ha dato per questa mia seconda fase di mercato palermitana. Io ho lavorato su delle idee che mi ero fatto, essendo arrivato a gennaio, e ritenevo che questa squadra avesse bisogno di più esperienza, di giocatori di Serie A che venissero a Palermo con grandi motivazioni. Spero di aver raggiunto questo obiettivo e quindi, d’accordo con l’allenatore Pippo Inzaghi, abbiamo cercato di costruire una squadra su questi parametri».

Alla domanda su eventuali rimpianti, Osti ha risposto con una battuta:

«No, l’unica è Donnarumma ma siamo molto contenti, scherzi a parte, di aver preso Joronen che ha grande esperienza in categoria».

Uno sguardo alle possibili ultime operazioni dal mercato degli svincolati:

«Avella è fatta, adesso direi che la squadra è competitiva in tutti i reparti. A livello difensivo siamo in cinque per tre ruoli, valuteremo in questi giorni cosa fare ulteriormente, ma io penso che potremmo anche andare avanti in questa direzione».