Tuttosport: “Palermo a caccia dell’erede di Brunori. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il Palermo guarda avanti dopo l’addio di Brunori, passato alla Sampdoria, e inizia a muoversi con decisione sul mercato offensivo. Tra le idee dei rosanero c’è anche Dany Mota, attaccante portoghese del Monza, profilo che piace al direttore sportivo Osti. Una pista concreta, anche se l’allenatore Inzaghi continua a spingere per il più complicato obiettivo Tramoni del Pisa. Lo riporta Marco Bisacchi su Tuttosport, facendo il punto sulle strategie del club siciliano.

Resta inoltre calda la pista Johnsen, in uscita dalla Cremonese, mentre sul fronte delle cessioni Diakité è ancora alla ricerca di una nuova destinazione. Per il difensore, oltre alle ipotesi Avellino e Juve Stabia, si valuta anche un possibile ritorno nel campionato francese, come evidenziato ancora da Marco Bisacchi di Tuttosport.

Giorni di grande fermento anche in casa Bari, reduce dal ritorno di Longo in panchina e dalla promozione di Di Cesare al ruolo di direttore sportivo. Tra gli obiettivi in entrata ci sono Esteves del Pisa per le corsie esterne: l’accordo con il club toscano è stato raggiunto, ma manca ancora la risposta del giocatore. Altro nome seguito è quello di Odenthal, difensore che non sta trovando spazio al Sassuolo. Intanto è ufficiale la rescissione del contratto con Pereiro, ora libero di cercare una nuova sistemazione, probabilmente in Sudamerica. I pugliesi monitorano anche Caso, come riportato da Marco Bisacchi sulle colonne di Tuttosport.

Capitolo Venezia: il club lagunare è vicino a chiudere l’operazione Dagasso con il Pescara. Il centrocampista della Nazionale Under 21, seguito anche da club di Serie A come il Genoa, dovrebbe trasferirsi ai veneti a titolo definitivo. Non è esclusa la possibilità di lasciarlo in Abruzzo fino al termine della stagione. Nell’affare potrebbe rientrare anche l’attaccante Daniel Fila come contropartita tecnica a favore del Pescara, secondo quanto ricostruisce Marco Bisacchi su Tuttosport.

Il Modena, invece, per il momento non intende privarsi di Pedro Mendes, per il quale nelle scorse settimane si era parlato soprattutto dello Spezia. Proprio il club ligure, dopo il colpo Valoti, è vicino a un altro innesto a centrocampo: in arrivo Bohinen, di proprietà del Genoa e attualmente in prestito al Venezia, che ha già dato l’ok al trasferimento. Lo Spezia potrebbe però perdere Nagy, finito nel mirino del Ferencvaros per un possibile ritorno in patria.

Infine, Donadoni punta forte sul mercato di gennaio per cambiare passo. Non convince Demme, ex Napoli in uscita dall’Hertha Berlino, mentre resta viva l’idea Giuseppe Leone, centrocampista in scadenza con la Juve Stabia. In difesa si segue Bonfanti, destinato a rientrare all’Atalanta dal Pisa, che non sembra intenzionato a esercitare l’obbligo di riscatto. Chiusura sul Mantova, che ha depositato il contratto di Tiago Gonçalves, arrivato in prestito dall’Ujpest. Un quadro completo del mercato, tracciato da Marco Bisacchi per Tuttosport.