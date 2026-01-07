Corriere dello Sport: “Palermo, caccia al bomber: Pierini resta il primo nome”

La priorità del Palermo è chiara: intervenire in attacco per colmare il vuoto lasciato da una partenza pesante. Non una semplice toppa, ma un rinforzo di spessore, un profilo in grado di incidere subito. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’uscita temporanea di Matteo Brunori, secondo miglior marcatore della storia del club e passato alla Sampdoria, impone una scelta mirata e non di ripiego.

Brunori resta sotto contratto con i rosanero fino al 2028 e ogni discorso su un possibile rientro è rimandato a giugno, come sottolinea ancora Paolo Vannini del Corriere dello Sport. Nel frattempo, però, Inzaghi e il direttore sportivo Osti hanno tracciato una linea netta: serve un attaccante titolare aggiunto, capace di alternarsi con Le Douaron e di agire da spalla a Pohjanpalo.

In cima alla lista resta Nicholas Pierini, 27 anni, reduce da una stagione da protagonista con il Sassuolo culminata nella promozione in Serie A e condita da 10 reti. L’operazione, però, è tutt’altro che semplice, come evidenzia Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, tra valutazioni economiche e concorrenza. Il Palermo, però, non vuole farsi trovare impreparato e continua a lavorare su più tavoli.

Parallelamente, il club non intende indebolire ulteriormente la rosa. Giacomo Corona, 21 anni, è considerato l’unica vera alternativa offensiva al momento e, nonostante l’interesse di Pescara e Juve Stabia, non è sul mercato. Stesso discorso per Davide Veroli, classe 2002, under prezioso e unico mancino di ruolo in difesa: le sue prestazioni nei minuti concessi hanno convinto tutti. Una linea di fermezza confermata anche da Paolo Vannini del Corriere dello Sport, che ribadisce come il Palermo voglia rinforzarsi senza smontare ciò che funziona.