Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, l’incrocio degli ex”

Tra i singolari intrecci che accompagnano la prima gara del 2026, spicca il derby personale di Leandro Rinaudo, uno degli uomini simbolo del Palermo degli ultimi vent’anni. Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, mette in primo piano una sfida che va oltre il campo, toccando corde profonde di appartenenza e memoria.

Rinaudo è rosanero sin da bambino: un percorso che lo ha portato dal settore giovanile fino alla doppietta in Coppa Uefa del 2005 contro il Broendby, un’impresa rara per un difensore. Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, dopo la carriera da calciatore è rientrato nel Palermo rifondato da Mirri dopo la radiazione del 2019, contribuendo in modo decisivo alla rinascita del vivaio.

Con l’avvento del City Group è stato promosso direttore sportivo della prima squadra, pur con un ruolo non completamente operativo. L’esperienza si è chiusa al termine della stagione 2023/24, prima del passaggio al Mantova insieme a Bogdani, già suo collaboratore a Palermo. Ora, sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Rinaudo si troverà ad affrontare la squadra della sua città in una gara dal forte valore emotivo.

Non meno particolare è la storia di Francesco Bardi. Arrivato in rosanero ad agosto, si è imposto subito come protagonista in Coppa Italia parando il rigore decisivo contro la Cremonese. Il suo debutto in campionato è avvenuto contro un’altra ex, la Reggiana, prima dell’infortunio che ha costretto il Palermo a intervenire sul mercato con Joronen. Ceduto al Mantova il primo giorno di mercato, Bardi potrebbe ritrovarsi, cinque mesi dopo, a vivere lo stesso copione: esordire contro la squadra appena lasciata. Un dettaglio che Paolo Vannini evidenzia nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport.

Il quadro degli ex si completa con Davide Modesto in panchina, che da calciatore collezionò 13 presenze in rosanero, e con due volti noti dell’attacco e della trequarti: Leonardo Mancuso, autore di 4 reti con il Palermo due stagioni fa, e Cesar Falletti, fantasista dell’ultima Serie B della vecchia gestione nel 2019, quando il club fu a lungo in corsa per la A prima del finale segnato dal caos societario. Come conclude Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Palermo-Mantova sarà anche questo: una sfida di incroci, ritorni e storie mai del tutto chiuse.