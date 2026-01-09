Corriere dello Sport: “Palermo, stop Magnani: ritorno sempre più lontano”
PALERMO – L’infortunio muscolare riportato da Magnani chiude, quasi definitivamente, ogni discorso legato a un possibile ritorno al Palermo. Il difensore classe 1995 dovrà restare fermo almeno 40 giorni, con un rientro fissato non prima della fine di febbraio, tempistica che rende impraticabile qualsiasi operazione. Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la situazione era già complicata da alcune vicende personali non ancora risolte, ulteriormente aggravate dallo stop fisico.
Secondo quanto evidenziato ancora da Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, a questo punto Magnani è destinato a rimanere alla Reggiana, club in cui milita in prestito dallo scorso mese di agosto. Una permanenza che appare ormai la soluzione più logica, considerando i tempi di recupero e le esigenze di mercato del Palermo.
Il discorso, però, resta aperto sul fronte difensivo. Come sottolinea il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Paolo Vannini, in casa rosanero un avvicendamento nel reparto arretrato rimane un’ipotesi concreta. In uscita c’è Salim Diakitè, classe 1999, che ha ricevuto manifestazioni d’interesse dall’Avellino ma vanta anche diversi estimatori in Francia, con la possibilità di un trasferimento in Ligue 1.
Nel caso in cui l’uscita di Diakitè dovesse concretizzarsi, la società interverrebbe sul mercato per individuare un sostituto. Una linea chiara, ribadita anche da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, che conferma come il Palermo sia pronto a muoversi solo a fronte di una cessione, mantenendo equilibrio tra esigenze tecniche e strategia societaria.