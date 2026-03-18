Gazzetta dello Sport: “Mosti top. Le pagelle di Palermo-Juve Stabia”

Il 2-2 del Barbera lascia giudizi contrastanti anche nelle pagelle. Come evidenzia Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, la gara è stata segnata da episodi e prestazioni altalenanti, con alcuni protagonisti in grado di incidere e altri meno brillanti. Il migliore in campo è Mosti, premiato con un 7 per il gol del pareggio e una prova di qualità in mezzo al campo. Fabrizio Vitale, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, sottolinea proprio la centralità del numero 10 ospite, decisivo nei momenti chiave.

Nel Palermo, spicca Bani (6,5), protagonista nel bene e nel male: prima l’errore che porta al rigore, poi il riscatto con il penalty procurato e il gol del momentaneo vantaggio. Come racconta Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, i rosanero hanno mostrato ancora una volta troppi alti e bassi, soprattutto nella fase difensiva. Bene anche Augello (6,5), tra i più continui sulla fascia, mentre Pohjanpalo (6) è risultato meno incisivo rispetto ad altre uscite, pur restando punto di riferimento offensivo.





Tra le note dolenti Joronen (5) e Johnsen (5,5), poco incisivi nei momenti decisivi. Ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport evidenzia una prestazione complessivamente discontinua della squadra di Inzaghi, incapace di gestire il vantaggio nella fase più delicata del match.

Nel complesso, secondo Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport, il pareggio è lo specchio di una partita equilibrata ma condizionata da errori individuali e da una gestione non ottimale dei momenti chiave.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 5;

Bereszynski 5,5 (dal 1’ s.t. Le Douaron 5);

Bani 6,5;

Ceccaroni 6 (dal 39’ s.t. Magnani s.v.);

Pierozzi 6 (dal 39’ s.t. Vasic s.v.);

Segre 6 (dal 39’ s.t. Gomes s.v.);

Blin 5,5 (dal 9’ s.t. Modesto 6);

Augello 6,5;

Palumbo 6;

Johnsen 5,5;

Pohjanpalo 6.

Panchina: Gomis, Di Bartolo, Gyasi, Giovane, Peda, Corona, Veroli

Allenatore: Inzaghi 6

JUVE STABIA (3-5-1-1)

Confente 5;

Diakité 6 (dal 16’ s.t. Varnier 5,5);

Giorgini 6;

Dalle Mura 6 (dal 36’ s.t. Bellich s.v.);

Ricciardi 6 (dal 16’ s.t. Carissoni 6);

Mosti 7;

Leone 6,5;

Pierobon 6,5 (dal 43’ s.t. Kassama s.v.);

Cacciamani 6,5;

Torrasi 6,5 (dal 16’ s.t. Correia 6);

Okoro 6,5.

Panchina: Signorini, Boer, Ciammaglichella, Dos Santos, Mannini

Allenatore: Abate 6

Arbitro: Dionisi (L’Aquila) 5,5