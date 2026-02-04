Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen entra subito nel vivo: primo allenamento e messaggio ai tifosi. Barbera, fase decisiva”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Primo giorno da giocatore del Palermo per Dennis Johnsen, che ha iniziato immediatamente a respirare l’aria rosanero. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il fantasista norvegese, arrivato ieri in città, ha raggiunto subito il centro sportivo di Torretta, dove ha svolto un primo allenamento individuale in attesa di aggregarsi al gruppo.

Johnsen, che indosserà la maglia numero 7, inizierà oggi a lavorare con i nuovi compagni agli ordini di Filippo Inzaghi. Attraverso un video diffuso dai canali ufficiali del club, il nuovo acquisto ha voluto mandare un messaggio diretto ai tifosi: «Sono arrivato, ci vediamo sabato allo stadio. Forza Palermo». Un segnale di immediata sintonia con l’ambiente, come sottolinea ancora Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport.

La squadra, intanto, ha proseguito il lavoro sul campo con una seduta mattutina. Allenamento guidato dallo staff tecnico in assenza di Inzaghi, impegnato a Coverciano per la 34ª edizione della Panchina d’Oro, evento al quale il tecnico rosanero ha preso parte nella giornata di lunedì, come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Stadio, fase cruciale

Non solo campo e mercato. Il futuro dello stadio Renzo Barbera entra infatti in una fase decisiva. Con l’avvio della conferenza di servizi sulla riqualificazione dell’area dell’impianto, il dossier stadio è diventato uno dei temi centrali in casa Palermo. Le quattro ipotesi progettuali presentate dal club al Comune sono state oggetto di rilievi tecnici, ai quali la società ha risposto in maniera dettagliata.

Nella documentazione presentata, il Palermo ha evidenziato in particolare il “peso” della mancata manutenzione straordinaria accumulata nel corso degli anni, un elemento che incide in modo significativo sulle valutazioni progettuali e sulle prospettive future dell’impianto, come spiegato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Tra campo e infrastrutture, dunque, il Palermo vive giorni intensi: Johnsen è pronto a cominciare la sua avventura, il Barbera guarda al futuro.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-04 060638

Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen subito titolare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo ascolo 2-2 (94) bellusci

Giuseppe Bellusci: «Salerno? Era quasi un padre. Sto attraversando un momento difficile, ma non do la colpa al sistema»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
fracchiolla-credits-ac-reggiana-1919-COPERTINA (1)

Reggiana, Fracchiolla fa il punto: «Mercato sostenibile. Magnani? Contenti del suo ritorno a Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 054850

Empoli, Fila si presenta: «Questa era la scelta giusta. A Palermo daremo il massimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 054730

Empoli, Candela si presenta: «Qui per crescere. A Palermo senza paura»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo modena 1-1 (57) tifosi

Palermo-Empoli, già oltre 22 mila cuori rosanero: Barbera verso un’altra grande cornice

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 161259

Palermo, Johnsen chiama i tifosi: «Vi aspetto al Barbera contro l’Empoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
WhatsApp Image 2026-02-03 at 16.09.22

Palermo, primo giorno in rosanero per Johnsen: ecco la prima foto ufficiale a Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
palermo padova 1-0 (76) palumbo

Serie B, Giudice Sportivo: dieci squalificati. Palermo, stop per Palumbo e diffide pesanti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (102)

Palermo, lavoro sulla fase difensiva: Inzaghi prepara la sfida con l’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026
Screenshot 2026-02-03 134553

Palermo, Johnsen è arrivato in città (VIDEO)

Rosario Di Stefano Febbraio 3, 2026
palermo modena 1-1 (49) tifosi

Giornale di Sicilia: “Palermo-Empoli, si punta al pienone: Barbera verso quota 30 mila”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 3, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen entra subito nel vivo: primo allenamento e messaggio ai tifosi. Barbera, fase decisiva”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 060638

Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen subito titolare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
palermo ascolo 2-2 (94) bellusci

Giuseppe Bellusci: «Salerno? Era quasi un padre. Sto attraversando un momento difficile, ma non do la colpa al sistema»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
fracchiolla-credits-ac-reggiana-1919-COPERTINA (1)

Reggiana, Fracchiolla fa il punto: «Mercato sostenibile. Magnani? Contenti del suo ritorno a Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 054850

Empoli, Fila si presenta: «Questa era la scelta giusta. A Palermo daremo il massimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026