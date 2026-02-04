Corriere dello Sport: “Palermo, Johnsen entra subito nel vivo: primo allenamento e messaggio ai tifosi. Barbera, fase decisiva”

Primo giorno da giocatore del Palermo per Dennis Johnsen, che ha iniziato immediatamente a respirare l’aria rosanero. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il fantasista norvegese, arrivato ieri in città, ha raggiunto subito il centro sportivo di Torretta, dove ha svolto un primo allenamento individuale in attesa di aggregarsi al gruppo.

Johnsen, che indosserà la maglia numero 7, inizierà oggi a lavorare con i nuovi compagni agli ordini di Filippo Inzaghi. Attraverso un video diffuso dai canali ufficiali del club, il nuovo acquisto ha voluto mandare un messaggio diretto ai tifosi: «Sono arrivato, ci vediamo sabato allo stadio. Forza Palermo». Un segnale di immediata sintonia con l’ambiente, come sottolinea ancora Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport.

La squadra, intanto, ha proseguito il lavoro sul campo con una seduta mattutina. Allenamento guidato dallo staff tecnico in assenza di Inzaghi, impegnato a Coverciano per la 34ª edizione della Panchina d’Oro, evento al quale il tecnico rosanero ha preso parte nella giornata di lunedì, come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Stadio, fase cruciale

Non solo campo e mercato. Il futuro dello stadio Renzo Barbera entra infatti in una fase decisiva. Con l’avvio della conferenza di servizi sulla riqualificazione dell’area dell’impianto, il dossier stadio è diventato uno dei temi centrali in casa Palermo. Le quattro ipotesi progettuali presentate dal club al Comune sono state oggetto di rilievi tecnici, ai quali la società ha risposto in maniera dettagliata.

Nella documentazione presentata, il Palermo ha evidenziato in particolare il “peso” della mancata manutenzione straordinaria accumulata nel corso degli anni, un elemento che incide in modo significativo sulle valutazioni progettuali e sulle prospettive future dell’impianto, come spiegato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.

Tra campo e infrastrutture, dunque, il Palermo vive giorni intensi: Johnsen è pronto a cominciare la sua avventura, il Barbera guarda al futuro.