Corriere dell’Alto Adige: “Invasione rosanero a Bolzano. Castori studia le mosse per fermare la corazzata Palermo”

Invasione rosanero verso Bolzano

Come racconta il Corriere dell’Alto Adige, non basteranno 1.500 chilometri di distanza a fermare il popolo rosanero. I biglietti per il settore ospiti del Druso sono andati esauriti in poche ore, così come i tagliandi adiacenti. Il Südtirol valuta ora se ampliare l’area dedicata ai tifosi del Palermo, che nel frattempo stanno acquistando posti anche in altri settori.

Dopo le oltre 30mila presenze al Barbera nelle prime due giornate, i sostenitori siciliani si preparano a spingere la squadra di Inzaghi anche a Bolzano, dove domenica è atteso il primo sold-out stagionale.

Il Südtirol prepara la sfida

In un clima incandescente, la squadra di Fabrizio Castori lavora per presentarsi al meglio. Quattro i punti conquistati nelle prime due giornate, compreso il prestigioso successo sulla Sampdoria. Nell’amichevole con il Wsg Tirol, il tecnico ha testato la condizione generale, ritrovando Adamonis rientrato dalla nazionale lituana e attendendo il rientro dell’azzurrino Kofler dall’Under 20.

Le assenze e i recuperi

Il Südtirol dovrà rinunciare a Silvio Merkaj, out per un mese a causa di uno stiramento al ginocchio destro, e non avrà a disposizione neanche Frederic Veseli, ancora alle prese con un problema muscolare. In compenso, sono tutti disponibili gli altri effettivi, compreso Karim Zedadka, finalmente tornato in gruppo dopo il lungo stop per l’infortunio al crociato: l’esterno algerino ha giocato un tempo nell’ultimo test e potrebbe andare in panchina domenica.

L’incrocio con Pohjanpalo

Il pericolo principale per il Südtirol sarà Joel Pohjanpalo, bomber del Palermo, che al Druso ha già lasciato il segno: nel febbraio 2024 segnò una doppietta con la maglia del Venezia. Castori prepara le contromisure per arginare la corazzata rosanero e il suo attacco stellare.