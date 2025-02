Palermo, Gardini: «Investiti tanti soldi. Noi e i tifosi abbiamo l’obiettivo comune di tornare in Serie A»

Intervistato da Marco Bellinazzo ai microfoni di “Radio Serie A con Rds”, Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all’obiettivo di riportare i rosanero in Serie A:

«Noi siamo consapevoli di quelle che sono le richieste dei nostri tifosi, siamo consapevoli che oggi siamo in difficoltà dal punto di vista sportivo però siamo altrettanto convinti che noi arriveremo in Serie A. Tutti vogliamo andarci il prima possibile, soprattutto chi ci mette tanti soldi come quelli che ci ha messo il CFG fino ad oggi e ogni anno di Serie B ne deve mettere ancora di più. È un obiettivo che va raggiunto senza ombra di dubbio nel più breve tempo possibile. Diventa importante per noi avere il supporto che non manca perché abbiamo 13.000 abbonati, 22.000 persone di media allo stadio dove dobbiamo portarne sempre di più. I tifosi ci sono sempre stati vicini. Ovviamente ci hanno anche criticato aspramente, ma è giusto, fa parte del loro compito. Loro devono capire che abbiamo un obiettivo comune e quindi devono starci al fianco perché noi gli daremo le soddisfazioni che loro in primis meritano per quello che rappresentano, per quello che sono e per quello che hanno dimostrato negli oltre 120 anni di storia».

